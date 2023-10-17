Cristiano Ronaldo Bosna Hersek maçının ardından yeni bir rekora imza attı!

EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Potekiz deplasmanda Bosna Hersek'i 5-0'lık skorla mağlup etti.
Bu karşılaşmaya ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo damga vurdu. Ronaldo takımının galibiyetinde 2 gol atmayı başardı.
Tecrübeli yıldız bu gollerle 2023 yılının en skorer oyuncusunu unvanını attığı 40 golle ele geçirdi.
Profesyonel futbolculuk kariyerinde 1190 maçta 859 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, 7 farklı alanda tarihin en iyi golcüsü olarak dikkat çekiyor.
İŞTE O ALANLAR:
Futbol tarihinin en golcüsü.
Portekiz Milli Takım tarihinin en golcüsü.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcüsü.
Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcüsü.
Real Madrid tarihinin en golcüsü.
Milli takımlar tarihinin en golcüsü.
Dünya Kupası + Avrupa Şampiyonası elemeleri tarihinin en golcüsü.