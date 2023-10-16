Haberler Futbol Grup kuraları hangi gün çekilecek? Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri ne zaman belli olacak?

Grup kuraları hangi gün çekilecek? Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri ne zaman belli olacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde başarılı bir performans ortaya koyarak Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Montella yönetimindeki Türkiye'nin grupları yakında belli olacak. Futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Grup kuraları hangi gün çekilecek? Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri ne zaman belli olacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:43
Grup kuraları hangi gün çekilecek? Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri ne zaman belli olacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Montella yönetiminde önce Hırvatistan'ı 1-0 yenen Türkiye, son olarak da Letonya'yı 4-0 ile geçti. Futbolseverler EURO 2024 grup kuralarının ne zaman belli olacağını merak ediyor. Peki, Grup kuraları hangi gün çekilecek? Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri ne zaman belli olacak?

GRUP KURALARI HANGİ GÜN ÇEKİLECEK? TÜRKİYE'NİN EURO 2024 RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2024 gruplarında rakipleri 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak. Kura çekimi sonuçları belli olunca haberimizde yer alacak.

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