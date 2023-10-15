Mısır - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Mısır - Cezayir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ederken, hazırlık maçları da sürüyor. Mısır ile Cezayir kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Mısır - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MISIR - CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mısır - Cezayir maçı 16 Ekim Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.