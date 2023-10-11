İSPANYA İSKOÇYA maçı hangi kanalda? İspanya İskoçya maçı ne zaman?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu'na İspanya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Peki, İspanya-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İspanya-İskoçya maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

İspanya 4 maçta topladığı 9 puanla 2. sırada yer alıyor.

Konuk İskoçya ise 5 maçta 5 galibiyet alarak 15 puanla 1. sırada yer alıyor.

EURO 2024 Elemeleri'nde A Grubu'nda İspanya ile İskoçya Olimpico de Sevilla Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

İSPANYA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya-İskoçya maçı 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.