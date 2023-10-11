DİYARBEKİRSPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR MAÇI CANLI İZLE | Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Diyarbekirspor ile Büyükçekmece Tepecikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DİYARBEKİRSPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 15:00'te oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

DİYARBEKİRSPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR MAÇI CANLI İZLE