Haberler Futbol DİYARBEKİRSPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR MAÇI CANLI İZLE | Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

DİYARBEKİRSPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR MAÇI CANLI İZLE | Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Diyarbekirspor ile Büyükçekmece Tepecikspor müsabakasıyla devam ediyor. 2. tur mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 10:20
DİYARBEKİRSPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR MAÇI CANLI İZLE | Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Diyarbekirspor ile Büyükçekmece Tepecikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DİYARBEKİRSPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 15:00'te oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

DİYARBEKİRSPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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