Haberler Futbol Servette - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Servette - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. G Grubu'nda Servette ile Slavia Prag karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Servette - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 14:30 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 15:17
Servette - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Servette - Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. G Grubu'nda Servette ile Slavia Prag karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Servette - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SERVETTE GENEVA - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK

Servette - Slavia Prag maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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