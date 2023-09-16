Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması belli oldu

Süper Lig'de yapılan transferlerin yaş ortalaması belli oldu.
Anadolu Ajansının derlediği habere göre Süper Lig takımlarının bu sezon için yaz transfer döneminde yaptkları transferler kaleme alındı.
Yaz transfer döneminde Süper Lig'deki takımlar toplamda 276 oyuncu transferi gerçekleştirdi. Kadrolara katılan bu oyuncuların yaş ortalaması 26,04 oldu.
Gerçekleştirilen transferlerin yaş ortalamaları dikkate alındığında en yüksek ortalama 28.5 ile Konyaspor olmuş oldu. Tümosan Konyaspor'u 28.28 ile Gaziantep FK, 28 yaş ortalaması ile Beşiktaş takip etti.
Gerçekleştirilen transferlerde en genç oyuncu yaş ortalaması 23,4 ile Çaykur Rizespor oldu. Karadeniz ekibinden sonra 24 yaş ortalamsı ile 2. takım Atakaş Hatayspor olurken, 24.43'lük yaş ortamalaması ile Trabzonspor 3. oldu.
YAŞ ORTALAMALARI
Trendyol Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde sözleşme imzaladığı futbolcuların yaş ortalaması ele alındığında oluşan sıralama şöyle gerçekleşti.
Takım Transfer sayısı Yaş ortalaması
Konyaspor 10 28,5
Gaziantep FK 14 28,28
Beşiktaş 10 28
Fatih Karagümrük 17 27,8
Sivasspor 10 27,8
Kayserispor 7 27,7
Fenerbahçe 15 27,33
MKE Ankaragücü 13 27,30
Kasımpaşa 9 27,1
Pendikspor 21 27
Antalyaspor 12 27
Galatasaray 14 26,9
Samsunspor 16 26,75
Başakşehir 9 26
Adana Demirspor 14 25,78
İstanbulspor 13 25,60
Alanyaspor 17 25,17
Trabzonspor 16 24,43
Hatayspor 20 24
Çaykur Rizespor 16 23,4
EN YAŞLI FUTBOLCU GÖKHAN İNLER
Bu sezon yaz transfer döneminde transfer edilen futbolcular arasında en yaşlı isim Beşiktaş'a geri dönen Gökhan İnler oldu.
Gökhan İnler'den sonra en yaşlı isimler, Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği 37 yaşındaki Edin Dzeko ile beraber Gaziantep FK'nın yine sözleşme imzaladığı 37 yaşındaki futbolcu Junior Morais oldu.
Süper Lig'in en genç transferlerine imza atan kulupler ise Trabzozspor ve Alanyaspor oldu. Trabzonspor'un Altınordu'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan ile beraber Feyenoord'dan Corendon Alanyspor'a transfer olan aynı yaştaki orta saha mevkisinde oynayan Emin Sarıgül oldu.
KULUPLERİN EN YAŞLI 10 TRANSFERİ
Takım Futbolcu Yaşı
Beşiktaş Gökhan İnler 39
Fenerbahçe Edin Dzeko 37
Gaziantep FK Junior Morais 37
Adana Demirspor Nani 36
Fatih Karagümrük Matias Dituro 36
Gaziantep FK Florin Nita 36
Gaziantep FK Max Gradel 35
MKE Ankaragücü Rafal Gikiewicz 35
Antalyaspor Naldo 34
Fenerbahçe Dusan Tadic 34