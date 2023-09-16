Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması belli oldu

Süper Lig'de yapılan transferlerin yaş ortalaması belli oldu.

Anadolu Ajansının derlediği habere göre Süper Lig takımlarının bu sezon için yaz transfer döneminde yaptkları transferler kaleme alındı.

Yaz transfer döneminde Süper Lig'deki takımlar toplamda 276 oyuncu transferi gerçekleştirdi. Kadrolara katılan bu oyuncuların yaş ortalaması 26,04 oldu.

Gerçekleştirilen transferlerin yaş ortalamaları dikkate alındığında en yüksek ortalama 28.5 ile Konyaspor olmuş oldu. Tümosan Konyaspor'u 28.28 ile Gaziantep FK, 28 yaş ortalaması ile Beşiktaş takip etti.

Gerçekleştirilen transferlerde en genç oyuncu yaş ortalaması 23,4 ile Çaykur Rizespor oldu. Karadeniz ekibinden sonra 24 yaş ortalamsı ile 2. takım Atakaş Hatayspor olurken, 24.43'lük yaş ortamalaması ile Trabzonspor 3. oldu.

YAŞ ORTALAMALARI

Trendyol Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde sözleşme imzaladığı futbolcuların yaş ortalaması ele alındığında oluşan sıralama şöyle gerçekleşti.

Takım Transfer sayısı Yaş ortalaması

Konyaspor 10 28,5

Gaziantep FK 14 28,28

Beşiktaş 10 28

Fatih Karagümrük 17 27,8

Sivasspor 10 27,8

Kayserispor 7 27,7

Fenerbahçe 15 27,33

MKE Ankaragücü 13 27,30

Kasımpaşa 9 27,1

Pendikspor 21 27

Antalyaspor 12 27

Galatasaray 14 26,9

Samsunspor 16 26,75

Başakşehir 9 26

Adana Demirspor 14 25,78

İstanbulspor 13 25,60

Alanyaspor 17 25,17

Trabzonspor 16 24,43

Hatayspor 20 24

Çaykur Rizespor 16 23,4

EN YAŞLI FUTBOLCU GÖKHAN İNLER

Bu sezon yaz transfer döneminde transfer edilen futbolcular arasında en yaşlı isim Beşiktaş'a geri dönen Gökhan İnler oldu.

Gökhan İnler'den sonra en yaşlı isimler, Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği 37 yaşındaki Edin Dzeko ile beraber Gaziantep FK'nın yine sözleşme imzaladığı 37 yaşındaki futbolcu Junior Morais oldu.

Süper Lig'in en genç transferlerine imza atan kulupler ise Trabzozspor ve Alanyaspor oldu. Trabzonspor'un Altınordu'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan ile beraber Feyenoord'dan Corendon Alanyspor'a transfer olan aynı yaştaki orta saha mevkisinde oynayan Emin Sarıgül oldu.

KULUPLERİN EN YAŞLI 10 TRANSFERİ

Takım Futbolcu Yaşı

Beşiktaş Gökhan İnler 39

Fenerbahçe Edin Dzeko 37

Gaziantep FK Junior Morais 37

Adana Demirspor Nani 36

Fatih Karagümrük Matias Dituro 36

Gaziantep FK Florin Nita 36

Gaziantep FK Max Gradel 35

MKE Ankaragücü Rafal Gikiewicz 35

Antalyaspor Naldo 34

Fenerbahçe Dusan Tadic 34