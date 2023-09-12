Haberler Futbol İtalya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

İtalya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 14:05 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 14:20
İtalya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

İtalya - Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Ukrayna maçı 12 Eylül Salı günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Arto'ya Çağla Şikel tokadı! Hakareti pahalıya patladı! Mal varlığına el konuldu
Başkan Erdoğan Ulucanlar Cezaevi'ndeki Yeni Anayasa Sempozyumu'nda önemli açıklamalar
Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...
Transferde büyük bomba! F.Bahçe'ye dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Romanya - Kosova maçı saat kaçta?
İsviçre - Andorra maçı saat kaçta?
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023 | ÖSYM 2023 YKS boş kontenjan taban puanları
TRT1 CANLI MAÇ İZLE | TRT İZLE CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
SURVIVOR ALL STAR 7. YARIŞMACI BELLİ OLDU!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Romanya - Kosova maçı saat kaçta? Romanya - Kosova maçı saat kaçta? 14:19
İsviçre - Andorra maçı saat kaçta? İsviçre - Andorra maçı saat kaçta? 14:16
F.Bahçe'de büyük kriz! Yıldız isim şoke etti F.Bahçe'de büyük kriz! Yıldız isim şoke etti 14:14
İsveç - Avusturya maçı saat kaçta? İsveç - Avusturya maçı saat kaçta? 14:12
Türkiye'nin Japonya maçı 11'i belli oldu! Türkiye'nin Japonya maçı 11'i belli oldu! 14:11
Belçika - Estonya maçı saat kaçta? Belçika - Estonya maçı saat kaçta? 14:09
Daha Eski
İtalya - Ukrayna maçı saat kaçta? İtalya - Ukrayna maçı saat kaçta? 14:05
Ziyech takımla çalıştı! Ziyech takımla çalıştı! 13:57
Japonya - Türkiye maçı saat kaçta? Japonya - Türkiye maçı saat kaçta? 13:50
Trabzonspor yeni transferini açıkladı! Trabzonspor yeni transferini açıkladı! 12:29
Fenerbahçe Beko'da sürpriz ayrılık! Fenerbahçe Beko'da sürpriz ayrılık! 12:27
Malta - Makedonya maçı saat kaçta? Malta - Makedonya maçı saat kaçta? 12:27