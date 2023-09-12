İtalya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

İtalya - Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Ukrayna maçı 12 Eylül Salı günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.