Haberler Futbol İspanya 6-0 Güney Kıbrıs (MAÇ SONUCU - ÖZET) İspanya evinde çok farklı!

İspanya 6-0 Güney Kıbrıs (MAÇ SONUCU - ÖZET) İspanya evinde çok farklı!

EURO 2024 Elemeleri A Grubu mücadelesinde İspanya sahasında Güney Kıbrıs'ı 6-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 00:00
İspanya 6-0 Güney Kıbrıs (MAÇ SONUCU - ÖZET) İspanya evinde çok farklı!

EURO 2024 Elemeleri A Grubu karşılaşmasında İspanya, sahasında Güney Kıbrıs ile karşı karşıya geldi. İspanya, mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gavi, 33. dakikada Mikel Merino, 70. dakikada Joselu, 73 ve 83. dakikalarda Ferran Torres ile 77. dakikada Alejandro Baena attı.

İspanya'da 16 yaşındaki Lamine Yamal, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve milli takım tarihinde ilk 11'de maça çıkan en genç futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından İspanya, grupta 9 puana yükseldi. Güney Kıbrıs'ın grupta puanı bulunmuyor.

İspanya, gruptaki bir sonraki maçında İskoçya ile karşılaşacak. Güney Kıbrıs sahasında Norveç'i ağırlayacak.

DİĞER
Güzel anne adayı Yasemin Şefkatli Tatlıses imaj değiştirdi! Sosyal medyayı salladı
Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin montajlı yalanına göz göre göre çanak tuttu! İftira üzerinden A Haber'i hedef aldı
G.Saray'a müjde! Samsunspor maçında...
F.Bahçe ve G.Saray'ın gözü onlarda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İngiltere 3 golle kazandı!
Almanya özel maçta Fransa'yı devirdi!
S SPORT PLUS CANLI İZLE
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023 | ÖSYM 2023 YKS boş kontenjan taban puanları
TRT1 CANLI MAÇ İZLE | TRT İZLE CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya'dan evinde farklı galibiyet! İspanya'dan evinde farklı galibiyet! 00:00
İngiltere 3 golle kazandı! İngiltere 3 golle kazandı! 23:56
Almanya özel maçta Fransa'yı devirdi! Almanya özel maçta Fransa'yı devirdi! 23:56
Zaniolo'lu İtalya evinde 3 puanı aldı! Zaniolo'lu İtalya evinde 3 puanı aldı! 23:46
R.Madrid'in Devler Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler... R.Madrid'in Devler Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler... 22:44
F.Bahçe'ye Gomes müjdesi! Trabzonspor... F.Bahçe'ye Gomes müjdesi! Trabzonspor... 22:36
Daha Eski
Almanya - Fransa | CANLI Almanya - Fransa | CANLI 21:41
Ümit Milliler İtalya'ya mağlup oldu! Ümit Milliler İtalya'ya mağlup oldu! 21:32
F.Bahçe'de hazırlıklar tam gaz devam F.Bahçe'de hazırlıklar tam gaz devam 21:05
Kasımpaşa'dan golcü takviyesi! Kasımpaşa'dan golcü takviyesi! 19:54
G.Saray'a müjde! Samsunspor maçında... G.Saray'a müjde! Samsunspor maçında... 19:26
G.Saray'da çifte ayrılık! Buruk biletlerini kesti G.Saray'da çifte ayrılık! Buruk biletlerini kesti 19:21