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İtalya'da Zaniolo tepkisi!

Aston Villa forması giyen Nicolo Zaniolo'nun İtalya Milli Takımı'yla Kuzey Makedonya karşısındaki perfomansı eleştirilere neden oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 16:26
İtalya'da Zaniolo tepkisi!

İtalya, yeni teknik direktörü Luciano Spalletti yönetiminde Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya'da 46. dakikada oyuna dahil olan Nicolo Zaniolo'nun performansı ise Çizme'de taraftarların tepkisine neden oldu.

İtalyan basınında yer alan haberde, taraftarın 24 yaşındaki futbolcu için, "Zaniolo artık temellerini kaybetti" şeklinde yorumlarda bulunduğu belirtildi.

Mücadelede Kuzey Makedonya'nın golü öncesi faul yapan Zaniolo'nun, yaptığı faulün de gereksiz olduğu kaydedildi. İtalyan taraftarlar, yıldız futbolcu için, "Zaniolo'yu gereksiz faulü için tebrikler" şeklinde eleştiride bulundu.

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