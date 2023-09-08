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Estonya - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Estonya, sahasında İsveç'i konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Estonya - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 15:56 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 16:00
Estonya - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, F Grubu'ndaki Estonya - İsveç karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele A. Le Coq Arena Stadyumu'nda oynanacak. Peki Estonya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESTONYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Estonya - İsveç maçı, 9 Eylül 2023 Cumartesi günü, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

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