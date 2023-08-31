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UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Partizani ile Astana arasında oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ise UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı olan Sheriff Tiraspol - Ki Klaksvk müsabakasında düdük çalacak. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 12:13 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 12:20
UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Partizani ile Astana arasında oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Arnavutluk'un Partizani ile Kazakistan'ın Astana takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Arnavutluk'un Elbasan şehri Elbasan Arena Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Müsabakada Alper Ulusoy VAR, Koray Gencerler ise AVAR olarak görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı olan Sheriff Tiraspol - Ki Klaksvk müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Moldava'nın Sheriff Tiraspol ile Faroe Adaları'nın Ki Klaksvk takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci mücadelesini yönetecek. Moldova'nın Tiraspol şehrindeki Sheriff Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev alacak.

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