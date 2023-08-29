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Wolverhampton antrenmanlara çıkmayan Portekizli orta saha Matheus Nunes'e para cezası verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Manchester City'ye transferi gerçekleşmeyen ve antrenmanlara çıkmayan Portekizli orta saha Matheus Nunes'e para cezası verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 09:32
Wolverhampton antrenmanlara çıkmayan Portekizli orta saha Matheus Nunes'e para cezası verdi

Premier Lig'de Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Mancehster City'nin gündeminde Wolverhampton'dan Matheus Nunes yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Wolves'la ilk görüşmeyi gerçekleştiren Manchester City, transfer için 47 milyon sterlin önermişti. Wolverhampton ise bu teklifi az bulduğu için reddetti.

BBC'de yer alan haberde Manchester City'ye transfer izni verilmeyen Matheus Nunes'in pazar ve pazartesi günü antrenmanlara çıkmadığı, kulübün bu sebeple para cezası vereceği belirtildi.

Bu yaz Matheus Nunes'i 38 milyon sterlin karşılığında Sporting'den kadrosuna katan Wolverhampton, Portekizli oyuncu için 60 milyon sterlin talep ediyor.

Wolverhampton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Matheus Nunes, İngiliz ekibinde 41 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti

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