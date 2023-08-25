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UEFA Avrupa Ligi Play-off turu maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu ilk maçları oynandı. İşte oynanan maçların sonuçları.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 09:29
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu maçları oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, play-off turunda 10 maç yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag (Çekya) - Zorya Luhansk (Ukrayna): 2-0

Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya): 2-2

Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda): 1-4

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Karabağ (Azerbaycan): 0-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sparta Prag (Çekya): 3-1

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre): 2-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Sheriff (Moldova): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Cukaricki (Sırbistan): 3-1

LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 2-1

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