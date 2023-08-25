Çaykur Rizespor Attila Mocsi ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Macar defans oyuncusu Attila Mocsi, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Attila Mocsi'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
1.88 boyundaki Attila Mocsi, 2021-22 sezonunun ara transfer döneminde Zalaegerszeg'e transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon takımıyla toplam 36 maça çıkan Macar savunmacı 1 gol, 2 asistlik skor katkısı da vermişti.