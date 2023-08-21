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İspanya'ya şampiyonluğu getiren Olga Carmona maçın ardından babasının ölüm haberini aldı

Son dakika spor haberleri... FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Final maçında İspanyollara kupayı getiren golü atan Olga Carmona, karşılaşmanın ardından babasının ölüm haberini aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:11
İspanya'ya şampiyonluğu getiren Olga Carmona maçın ardından babasının ölüm haberini aldı

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası final maçında İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Avustralya Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya rakibini 1-0 mağlup etti. İspanyollara kupayı getiren golü 29'uncu dakikada Olga Carmona kaydetti.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan (RFEF) maçtan sonra yapılan açıklamada, ''RFEF, Olga Carmona'nın babasının ölümünü bildirdiği için derin üzüntü duymaktadır. Futbolcu acı haberi Dünya Kupası finalinin ardından öğrendi. Olga ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz. Seni seviyoruz Olga, sen İspanyol futbolunun tarihisin'' denildi.

"BU GECE BENİ İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Olga Carmona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bana benzersiz bir başarma gücü verdiğini biliyorum. Bu gece beni izlediğini ve benimle gurur duyduğunu biliyorum. Huzur içinde yat baba'' ifadelerini kullandı.

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