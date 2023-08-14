Mancini gerçeği ortaya çıktı! İstifa nedeni...

2024 yazında oynanacak EURO 2024 öncesi İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini istifa etti. Roberto Mancini'nin istifasının ardından, İtalya Milli Takımı'nda teknik direktörlük için Antonio Conte'nin adı anılmaya başlandı.

Dünyaca ünlü hocanın İtalya Futbol Federasyonuyla yaptığı görüşme sonrası yolları ayırma konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

La Gazzetta Dello Sport, tecrübeli teknik direktörün istifa kararının arkasındaki nedeni yazdı.

Habere göre; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli takımı çalıştırması için Mancini'ye 3 yıllık 120 milyon Euro teklif etti. İtalyan çalıştırıcı yakında takımın başına geçecek.