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Monza - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trofeo Silvio Berlusconi Cup

Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Monza ile Milan karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 15:36 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 16:00
Monza - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trofeo Silvio Berlusconi Cup

Monza - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Monza ile Milan, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Milan 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de karşı karşıya geliyor. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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