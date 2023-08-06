Tottenham - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Tottenham - Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Tottenham ile Shakhtar Donetsk, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Shakhtar Donetsk 6 Ağustos Pazar günü saat 16:00'da karşı karşıya geliyor. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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