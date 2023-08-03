Jeonbuk Motors - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Jeonbuk Motors - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Jeonbuk Motors ile PSG, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Jeonbuk Motors - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JEONBUK MOTORS - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jeonbuk Motors - PSG 3 Ağustos Perşembe günü saat 11:00'de karşı karşıya geliyor. Müsabaka beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanıyor.

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