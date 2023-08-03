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Jeonbuk Motors - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Jeonbuk Motors ile PSG karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Jeonbuk Motors - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 11:52 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 12:10
Jeonbuk Motors - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Jeonbuk Motors - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Jeonbuk Motors ile PSG, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Jeonbuk Motors - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JEONBUK MOTORS - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jeonbuk Motors - PSG 3 Ağustos Perşembe günü saat 11:00'de karşı karşıya geliyor. Müsabaka beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanıyor.

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