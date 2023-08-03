Güney Kore - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Güney Kore ile Almanya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Kore - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KORE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Kore - Almanya maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 13:00'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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