UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

Türkiye'nin 12'nci sıraya yükseldiği UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 ülke ise şu şekilde sıralandı:

1-) İngiltere: 88 bin 928

2-) İspanya: 75 bin 927

3-) İtalya: 71 bin 569

4-) Almanya: 69 bin 552

5-) Hollanda: 52 bin 300

6-) Fransa: 51 bin 914

7-) Portekiz: 46 bin 816

8-) Belçika: 34 bin 900

9-) İskoçya: 30 bin 450

10-) Avusturya: 28 bin 800

11-) İsviçre: 28 bin 75

12-) TÜRKİYE: 27 bin 350