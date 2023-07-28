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UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi ön elemelerinde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un oynadığı maçların ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye'nin sıralamadaki yeri de belli oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 10:11
UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turu ilk maçları heyecanı dün gece sona erdi. Temsilcilerimizden Galatasaray'ın da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği haftanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Adana Demirspor haftayı toplamda 2 galibiyet ve 2 beraberlikle kapattı. Bu performans sonrası sıralamada durum değişti. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeni yeri...

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

GALATASARAY, ZALGIRIS DEPLASMANINDAN BERABERLİKLE AYRILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris Vilnius'a konuk oldu.

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

Litvanya'daki ilk maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Galatasaray'ın gollerini 75'inci dakikada Abdülkerim Bardakcı ile 78'inci dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

Galatasaray ile Zalgiris Vilnius arasındaki eşleşmenin rövanş maçı 2 Ağustos Çarşamba günü Rams Park'ta oynanacak.

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

F.BAHÇE, ZIMBRU'YU FARKLI DEVİRDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0'lık skorla mağlup etti. Ülker Stadyumu'ndaki müsabakada sarı-lacivertlilerde fileleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King havalandırdı.

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

Zimbru'nun ev sahipliğindeki rövanş müsabakası 1 Ağustos Salı günü oynanacak.

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

BEŞİKTAŞ SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, Tirana ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar zorlu maçta rakibini 3-1'lik skorla devirdi. Beşiktaş'ta fileleri Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy havalandırdı.

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

Tirana ile Beşiktaş arasındaki eşleşmenin rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

ADANA DEMİRSPOR AVANTAJI KAPTI

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda CFR Cluj ile karşı karşıya geldi. Mavi Şimşekler, Romanya'daki maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

Adana Demirspor'un golünü 77'nci dakikada Benjamin Stambouli kaydetti. Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, 3 Ağustos Perşembe günü CFR Cluj'u rövanş maçında konuk edecek.

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

ÜLKE PUANI SIRALAMASI DEĞİŞTİ

Temsilcilerimizin gösterdikleri bu performanslar UEFA ülke puanı sıralamasına da yansıdı. Avrupa kupalarında tüm maçların tamamlanmasının ardından Türkiye sıralamada bir basamak yükseldi.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...

Türkiye'nin 12'nci sıraya yükseldiği UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 ülke ise şu şekilde sıralandı:

1-) İngiltere: 88 bin 928
2-) İspanya: 75 bin 927
3-) İtalya: 71 bin 569
4-) Almanya: 69 bin 552
5-) Hollanda: 52 bin 300
6-) Fransa: 51 bin 914
7-) Portekiz: 46 bin 816
8-) Belçika: 34 bin 900
9-) İskoçya: 30 bin 450
10-) Avusturya: 28 bin 800
11-) İsviçre: 28 bin 75
12-) TÜRKİYE: 27 bin 350

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