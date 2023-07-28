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TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç vefat etti

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 09:46 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 10:24
TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç vefat etti

TFF, Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecektir. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kulüplerden de taziye mesajları geldi...

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