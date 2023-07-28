TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç vefat etti

TFF, Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecektir. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kulüplerden de taziye mesajları geldi...

Başsağlığı dileriz Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk futbol… pic.twitter.com/eEaSqeeigp — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 28, 2023

Başsağlığı dileriz Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk futbol… pic.twitter.com/eEaSqeeigp — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 28, 2023