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Al-Hilal Koulibaly'yi kadrosuna kattı

Chelsea'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Hilal'e transfer oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 10:07
Al-Hilal Koulibaly'yi kadrosuna kattı

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Hilal, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'yi transfer etti.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante'den sonra Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde oynayacak ünlü futbolcular arasına bir isim daha eklendi.

Ligde geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Al-Hilal, Wolverhampton'dan Ruben Neves'i renklerine bağlamasının ardından Chelsea'den Koulibaly'yi de kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Koulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Koulibaly'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 20 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

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