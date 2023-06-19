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Celtic'in yeni teknik direktörü Brendan Rodgers oldu

İskoçya ekibi Celtic'in yeni teknik direktörü Brendan Rodgers oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 16:30
Celtic'in yeni teknik direktörü Brendan Rodgers oldu

İngiltere Premier Lig'de küme düşen Leicester City'nin eski teknik direktörü Brendan Rodgers, İskoç takımı Celtic'in başına geçti.

İskoç kulübünden yapılan açıklamada, "Celtic Futbol Kulübü, Brendan Rodgers'ın 3 yıllık sözleşme ile kulübün yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.

50 yaşındaki teknik adam, 2016 ve 2019 yılları arasında da Celtic'te teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Kuzey İrlandalı teknik adam, Leicester City ve Celtic dışında daha önce Liverpool, Swansea City, Reading ve Watford takımlarını çalıştırmıştı.

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