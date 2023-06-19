Belarus - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Belarus - Kosova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Belarus ile Kosova kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belarus - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELARUS - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belarus - Kosova maçı 19 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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