Hırvatistan İspanya maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Turnuvada finale yükselen Hırvatistan ile İspanya, şampiyonluk için sahaya çıkıyor.
Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanan final maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor.
Hırvatistan - İspanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇININ 11'LERİ
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Erlic, Perisic, Brozovic, Luka Modric, Kovacic, Pasalic, Ivanusec, Kramaric
İspanya: Simon, Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba, Rodri, Ruiz, Asensio, Gavi, Pino, Morata
HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hırvatistan - İspanya maçı 18 Haziran Pazar günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.