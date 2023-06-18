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Hırvatistan İspanya maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Hollanda'daki final mücadelesinde Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geliyor. Bu heyecan verici mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 22:10 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 22:30
Hırvatistan İspanya maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Turnuvada finale yükselen Hırvatistan ile İspanya, şampiyonluk için sahaya çıkıyor.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanan final maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor.

Hırvatistan - İspanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇININ 11'LERİ

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Erlic, Perisic, Brozovic, Luka Modric, Kovacic, Pasalic, Ivanusec, Kramaric

İspanya: Simon, Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba, Rodri, Ruiz, Asensio, Gavi, Pino, Morata

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - İspanya maçı 18 Haziran Pazar günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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