Martinez Ada'yı istiyor

Inter forması giyen Lautaro Martinez, İngiltere'de oynamaya sıcak bakıyor... İtalyan basını, 25 yaşındaki Tangocu'nun Arsenal, M. United ve Chelsea'den teklif beklediğini iddia etti. Kulübüyle 2026'ya kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki forvetin, Ada'dan beklediği transfer teklifinin gelmesi halinde ayrılmak istediği bildirildi. 2018'de 25 milyon euro karşılığında Arjantin ekibi Racing Club'dan gelen Martinez, 238 maçta 102 gol ve 36 asistlik katkı verdi. Arjantin Milli Takımı'nın formasını da 48 kez giyerek 21 gol atan yıldız için İnter'in 100 milyon euro'nun altında bir teklifi kabul etmesi zor gözüküyor.