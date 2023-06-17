Litvanya - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Litvanya - Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Bulgaristan kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Litvanya - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİTVANYA - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Litvanya - Bulgaristan maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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LİTVANYA - BULGARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Litvanya

Bartkus; Lasickas, Kazukolovas, Girdvainis, Beneta; Gineitis, Simkus, Golubickas; Cernych, Laukeemis, Jankauskas

Bulgaristan

Naumov; Stoyanov, Hristov, Antov, Petrov, Petkov; Gruev, Karabelyov, Iliev; Despodov, Delev