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Hollanda 2-4 Hırvatistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hollanda ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 4-2 kazanan Hırvatistan finale yükseldi. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Kramaric, 72. dakikada Pasalic, 98. dakikada Petkovic ve 116. dakikada penaltıdan Modric kaydetti. Hollanda'nın golleri 34. dakikada Malen ve 90+6. dakikada Lang'dan geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 00:23 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 00:23
Hollanda 2-4 Hırvatistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Hollanda ile Hırvatistan kozlarını paylaştı.

Normal süresi 2-2 biten mücadeleyi uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 kazanan Hırvatistan finale adını yazdırdı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Kramaric, 72. dakikada Pasalic, 98. dakikada Petkovic ve 116. dakikada penaltıdan Modric kaydetti.

Hollanda'nın golleri 34. dakikada Malen ve 90+6. dakikada Lang'dan geldi.

Hırvatistan finalde, İspanya - İtalya maçının galibiyle eşleşecek.

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