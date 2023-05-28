Regensburg 2-3 Heidenheim (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Heidenheim Bundesliga'ya yükseldi!

Almanya 2. Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) Regensburg ile Heidenheim karşı karşıya geldi.

Konuk takım, rakibini 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek Bundesliga'ya yükseldi.

Heidenheim'e galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Benedikt Saller, 90+3. dakikada Jan-Niklas Beste (p) ve 90+9. dakikada Tim Kleindeist kaydetti. Regensburg'un 51 ve 56. dakikalarda Prince-Osei Owusu ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Heidenheim bu sonuçla puanını 67'ye çıkararak Bundesliga' 2'yi ikinci sırada tamamladı.

Bundesliga'ya yükselmeyi daha önceden garantileyen aynı puandaki Darmstadt ise ligi 2. tamamladı. 66 puanlı 3. Hamburg ise play off maçı oynayacak.

Bundesliga 2'de küme düşen takımlar ise Sandhausen ve Regensburg oldu. Sezonu 16. bitiren Arminia Bielefeld kümede kalmak için play-out maçı oynayacak.