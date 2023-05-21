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El Salvador'da futbol faciası! 12 ölü

Son dakika spor haberleri... El Salvador'da futbol faciası yaşandı. Ligin play-off çeyrek finalinde oynanan Alianza-FAS karşılaşmasında tribünlerde izdiham oldu ve 12 kişi hayatını kaybetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 12:32
El Salvador'da futbol faciası! 12 ölü

El Salvador Futbol Ligi play-off çeyrek finalinde Alianza ile FAS arasında oynanan maçta büyük bir facia yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre 1-0 FAS'ın kazandığı çeyrek finalin rövanşında Alianza'nın ev sahipliğinde Cuscatlan Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerde yoğun bir izdiham yaşandı.

Stadyuma gereğinden fazla seyirci alındığı ve güvenlik sebebiyle kapıların açılmamasının ardından yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale saha içinde yapıldı, daha sonra çevre hastanelere götürüldü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Yaşanan facianın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre tribünde yaşanan izdihama çok sayıda taraftarın sahte biletle tribüne girmesi ve biletleri olmasına rağmen maça giremeyen taraftarların stadyum turnikelerini aşarak kendilerini içeri atmalarının sebep olduğu açıklandı.

MAÇ YARIDA KALDI

Çıkan olayların ardından 0-0 devam eden Alianza-FAS maçı yarıda kaldı. Ligde bugün oynanması planlanan diğer maçlar da ertelendi.

NAYIB BUKELE: HERKES SORUŞTURULACAK

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele de konuyla ilgili bir açıklama yaparak yetkililere geniş bir soruşturma emri verdiğini söyledi. Bu faciadan sorumlu olan kimsenin yakasını kurtaramayacağını söyleyen Bukele; "Ülkemiz adına zor bir gün. Takımlar, menajerler, stadyum, biletler, bilet ofisi, lig, federasyon... Herkes gerektiği şekilde araştırılacak ve sorumlular hesap verecek." dedi.

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