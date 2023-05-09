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PSG forması giyen Lionel Messi için flaş iddia! Yeni takımını açıkladılar

AFP haber ajansı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG forması giyen Lionel Messi'nin yeni takımını duyurdu. Arjantinli yıldıza da Arabistan yolları gözüktü. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 12:46 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 13:00
PSG forması giyen Lionel Messi için flaş iddia! Yeni takımını açıkladılar

AFP, Paris Saint Germain forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladı.

Habere göre Messi, Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre de Al-Hilal, Lionel Messi'ye yıllık 400 milyon Euro teklif etti.

PSG; geçtiğimiz günlerde resmi hesabından yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Messi'nin sabah antrenmanında yer aldığı fotoğraf paylaşılarak, takımla çalışmalara katıldığı bilgisini vermişti.

İzin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle kulüp tarafından iki hafta kadro dışı bırakılma cezası alan Messi, sosyal medya hesabından geçen hafta yaptığı açıklamayla, takım arkadaşlarından özür dilemişti.

Arjantinli yıldız, takımının deplasmanda Troyes'i 3-1 yendiği dün oynanan lig maçında kadroda yer alamamıştı.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Messi, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

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