PSG forması giyen Lionel Messi için flaş iddia! Yeni takımını açıkladılar

AFP, Paris Saint Germain forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladı.

Habere göre Messi, Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre de Al-Hilal, Lionel Messi'ye yıllık 400 milyon Euro teklif etti.

PSG; geçtiğimiz günlerde resmi hesabından yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Messi'nin sabah antrenmanında yer aldığı fotoğraf paylaşılarak, takımla çalışmalara katıldığı bilgisini vermişti.

İzin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle kulüp tarafından iki hafta kadro dışı bırakılma cezası alan Messi, sosyal medya hesabından geçen hafta yaptığı açıklamayla, takım arkadaşlarından özür dilemişti.

Arjantinli yıldız, takımının deplasmanda Troyes'i 3-1 yendiği dün oynanan lig maçında kadroda yer alamamıştı.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Messi, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.