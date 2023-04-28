Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez ayrılıyor mu? Rekor tazminat

Georgina'nın çok fazla alışveriş yapmasından rahatsız olduğu ifade edilen Portekizli futbolcunun, "Georgina gününü hep alışveriş merkezlerinde geçiriyor. Bu yüzden sinir bozucu oluyor. Sürekli harcıyor, harcıyor ve harcıyor, başka bir şey yapmıyor" dediği öne sürüldü.