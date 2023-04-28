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Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez ayrılıyor mu? Rekor tazminat

Son dakika spor haberleri... Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun, iki çocuğunun da annesi olan Georgina Rodriguez ile ayrılık aşamasına geldiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 11:29
Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez ayrılıyor mu? Rekor tazminat

Futbol dünyasının en meşhur çiftlerinden olan Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez'le alakalı dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez ayrılıyor mu? Rekor tazminat

CMTV'de yer alan habere göre Ronaldo-Rodriguez çifti ayrılığın eşiğinde...

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez ayrılıyor mu? Rekor tazminat

Georgina'nın çok fazla alışveriş yapmasından rahatsız olduğu ifade edilen Portekizli futbolcunun, "Georgina gününü hep alışveriş merkezlerinde geçiriyor. Bu yüzden sinir bozucu oluyor. Sürekli harcıyor, harcıyor ve harcıyor, başka bir şey yapmıyor" dediği öne sürüldü.

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez ayrılıyor mu? Rekor tazminat

İkili ayrılırsa, Ronaldo'nun Rodriguez'e 350 milyon euro tazminat ödeyebileceği aktarıldı.

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez ayrılıyor mu? Rekor tazminat

Çiftin, 2 çocuğu bulunuyor. Ronaldo'nun Rodriguez'den önce taşıyıcı anneden dünyaya gelen 12 yaşında bir oğlu ve 5 yaşında ikizleri de var.

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