Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez ayrılıyor mu? Rekor tazminat

Futbol dünyasının en meşhur çiftlerinden olan Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez'le alakalı dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Futbol dünyasının en meşhur çiftlerinden olan Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez'le alakalı dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
CMTV'de yer alan habere göre Ronaldo-Rodriguez çifti ayrılığın eşiğinde...
Georgina'nın çok fazla alışveriş yapmasından rahatsız olduğu ifade edilen Portekizli futbolcunun, "Georgina gününü hep alışveriş merkezlerinde geçiriyor. Bu yüzden sinir bozucu oluyor. Sürekli harcıyor, harcıyor ve harcıyor, başka bir şey yapmıyor" dediği öne sürüldü.
İkili ayrılırsa, Ronaldo'nun Rodriguez'e 350 milyon euro tazminat ödeyebileceği aktarıldı.
Çiftin, 2 çocuğu bulunuyor. Ronaldo'nun Rodriguez'den önce taşıyıcı anneden dünyaya gelen 12 yaşında bir oğlu ve 5 yaşında ikizleri de var.