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Al Nassr’a sürpriz hoca! Engin Fırat sesleri

Son dakika spor haberleri... Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr teknik direktör adaylarını belirledi. O isimlerden biri de Türk antrenör Engin Fırat. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 12:18
Al Nassr’a sürpriz hoca! Engin Fırat sesleri

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da Teknik Direktör Rudi Garcia'nın görevden ayrılmasının ardından takım başına geçecek isimler gündeme gelmeye başladı.

Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Al Nassr için Türk çalıştırıcı Engin Fırat ve Hırvat Zlatko Dalic'in isimlerinin konuşulduğu ifade edildi. İsmi geçen teknik adamların Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına da geçebileceği yazılırken, söz konusu isimlerin takımlarıyla sözleşmelerinin devam etmesinden dolayı yüklü bir bonservis ödenerek transfer edileceği de aktarıldı.

Öte yandan Kenya Milli Takımı'nın başında iyi bir çıkışa imza atan Teknik Direktör Engin Fırat'ın ise Türkiye'den Trabzonspor dahil birçok takımdan teklif almasına rağmen yurt dışındaki görevini sürdürmek istediği belirtildi.

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