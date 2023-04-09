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İzmir U12 Cup'ta şampiyon Bayern Münih oldu!

Son dakika spor haberleri... Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta Alman ekibi Bayern Münih, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 17:11
İzmir U12 Cup'ta şampiyon Bayern Münih oldu!

Altınordu Futbol Kulübü'nün "Dünya İzmir'de buluşuyor" mottosuyla düzenlediği U12 İzmir Cup'ta büyük heyecan yaşandı. Finalde Alman ekibi Bayern Münih, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 2-0 yenerek şampiyon oldu.

2013'TE 8 TAKIMLA BAŞLAMIŞTI

2013 yılında 8 katılımcı takımla başlayan turnuvada son olarak 2019 yılında İzmir'de 72 ekip bir araya gelmişti. 2013 yılında 8, 2014 yılında 12, 2015, 2016, 2017 yıllarında 48'er, 2018 yılında 56 ve 2019 yılında 72 takım organizasyona iştirak etti. Turnuvanın son şampiyonu, finalde PSV'yi penaltılarla yenen Manchester City olmuştu. Uluslararası U12 İzmir Cup, yaşanan pandemi nedeniyle son yıllarda yapılamıyordu. Bu yıl 8'inci kez organize edilen dev turnuvaya Bayern Münih, Manchester City, Chelsea, Paris Saint German, Juventus, Marsilya, Valencia, Ajax, Eintracht Frankfurt, Porto, Benfica, Bayer Leverkusen, Schalke 04 gibi Avrupa devlerinin 12 yaş altı takımları da katıldı.

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