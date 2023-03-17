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Feyenoord forması giyen milli oyuncumuz Orkun Kökçü kariyerinin en skorer döneminde!

Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord’da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta kaydettiği 12 gol ve 3 asistle kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Orkun, dün akşam da UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda takımının Shakhtar Donetsk'i 7-1 yendiği müsabakada 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 11:26
Feyenoord forması giyen milli oyuncumuz Orkun Kökçü kariyerinin en skorer döneminde!

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord forması giyen milli oyuncumuz Orkun Kökçü, takımının formasıyla en golcü sezonunu geçiriyor.

Hollanda ekibi Feyenoord'un takım kaptanlığını üstlenen milli futbolcu Orkun Kökçü, bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Son olarak Feyenoord'un, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 7-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada 2 gol ve 1 asitle mücadele eden Orkun, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 34 müsabakada 12 gol 3 asistle kariyer rekoru kırdı. Feyenoord'un 58 puanla Hollanda Ligi'nde liderlik koltuğunda oturmasında da önemli pay sahibi olan 22 yaşındaki oyuncu, ligde oynadığı 23 maçta 8 gol atarken, 1 de gol pası verdi. Genç futbolcu, ligde kaydettiği 8 golle Danilo ile birlikte takımın en golcü ismi konumunda bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 8 karşılaşmada 3 gol ve 2 asist yapan Orkun, Hollanda Kupası'nda da sahaya çıktığı 3 müsabakada 1 gol attı.

TFF'den Orkun Kökçü'ye tebrik

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Shakhtar Donetsk karşısında 2 gol, 1 asistle takımının UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkmasında önemli pay sahibi olan Orkun Kökçü için bir tebrik mesajı yayımladı. TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Kaptanlığını yaptığı Hollanda'nın Feyenoord ekibinin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 7-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atıp, 1 golü de hazırlayarak takımının çeyrek finale yükselmesinde pay sahibi olan milli futbolcumuz Orkun Kökçü'yü tebrik eder, bir üst turda da başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

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