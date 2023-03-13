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Schalke 04'ün genç oyuncusu Mehmet Aydın Türkiye Milli Takımı'nı tercih etti

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün 21 yaşındaki futbolcusu Mehmet Aydın’ın milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığı açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 18:37
Schalke 04'ün genç oyuncusu Mehmet Aydın Türkiye Milli Takımı'nı tercih etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'te forma giyen Mehmet Aydın'ın milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı bildirildi.

Aydın, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, gelecekte Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini söyledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüşmeler yaptığı bilgisini paylaşan 21 yaşındaki genç futbolcu, "Geçen yaz benimle iletişime geçti ve bana gerçek bir perspektif sundu. Bu da beni etkiledi." ifadesini kullandı.

Aydın bu kararı vermek için uzun süre düşündüğünü ve kararı vermenin kolay olmadığını kaydetti.

Schalke 04 altyapısında yetişen Aydın, Nisan 2021'de ilk kez forma giydiği Bundesliga'da 19 maçta oynadı.

Aydın, Almanya'nın genç milli takımlarında da forma giydi.

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