Haberler Futbol Halil Altıntop Bayern Münih akademinin Sportif Direktörü oldu!

Halil Altıntop Bayern Münih akademinin Sportif Direktörü oldu!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih futbol akademisinin başına Sportif Direktör olarak Halil Altıntop'u getirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 18:20
Halil Altıntop Bayern Münih akademinin Sportif Direktörü oldu!
Milli takımın eski oyuncusu Halil Altıntop, Bayern Münih akademinin yeni Sportif Direktörü oldu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, akademinin başına Sportif Direktör olarak Halil Altıntop'u getirdiğini açıkladı. Alman ekibin resmi siteden konuyla ilgili açıklamasında, "Bayern Münih, Haih, eski mili futbolcu Halil Altıntop'u, Bayern Kampüsü'nün yeni spor direktörü olarak atadı. 40 yaşındaki eski Bundesliga oyuncusu (Schalke, Eintracht Frankfurt ve Augsburg dahil) ve Türkiye uluslararası eski oyuncusu, Kasım 2022'de Martin Demichelis'in River Plate'e gitmesinin ardından Bayern Reserves'in teknik direktörlüğünü devraldıktan sonra Holger Seitz'in yerini aldı" ifadelerini kullandı.

Halil Altıntop, bu görev için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu büyük mücadeleyi gerçekten dört gözle bekliyorum. Bana duyulan güven için teşekkür etmek istiyorum ve kampüste başarılı çalışmaları birlikte sürdürmek için her şeyi yapacağım" dedi.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta tarihi revizyon! 10 isim gidiyor, 2 dünya yıldızı geliyor...
Gerard Pique'den Clara Chia'ya evlilik teklifi! "Onun kuklasıyım" demişti evlilik hamlesine tepki yağdı: "Shakira'ya darbe üstüne darbe"
F.Bahçe'den Sevilla şikayeti! 'Takipçisi olacağız'
Jesus'tan olay açıklama! "Çok acı çektim"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cristiano Ronaldo'ya 'Messi' tezahüratları!
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Ana Haber
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
ALES geç başvuru ekranı, ücreti, tarihi 2023
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Halkbank deplasmanda kazandı! Halkbank deplasmanda kazandı! 18:48
Cimbom 3 puan peşinde! İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i Cimbom 3 puan peşinde! İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i 18:42
Halil Altıntop'a Bayern Münih'ten görev! Halil Altıntop'a Bayern Münih'ten görev! 18:20
F.Bahçe'den Sevilla şikayeti! 'Takipçisi olacağız' F.Bahçe'den Sevilla şikayeti! 'Takipçisi olacağız' 18:15
F.Bahçe ve G.Saray için transfer iddiası! F.Bahçe ve G.Saray için transfer iddiası! 17:05
Masterler Turu Dünya Şampiyonası Antalya'da! Masterler Turu Dünya Şampiyonası Antalya'da! 16:45
Daha Eski
Jenson Button NASCAR'da yarışacak Jenson Button NASCAR'da yarışacak 16:32
Kayserispor'dan Ahmet Nur Çebi'ye cevap! Kayserispor'dan Ahmet Nur Çebi'ye cevap! 16:06
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Avcı... Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Avcı... 15:58
Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu! Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu! 15:41
Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü 15:32
Cristiano Ronaldo'ya 'Messi' tezahüratları! Cristiano Ronaldo'ya 'Messi' tezahüratları! 15:27