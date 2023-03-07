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Slaven Bilic'in görevine son verildi!

İngiltere Championship takımlarından Watford, Slaven Bilic ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 20:02 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 20:04
Slaven Bilic'in görevine son verildi!
İngiltere Championship ekibi Watford, Slaven Bilic ve ekibiyle yolların ayrıldığını açıkladı.

Watford'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023 yılı başından bu yana sadece 3 galibiyet alabildi, son 8 lig maçında ise sadece 1 kez kazanabildi." denildi.

Watford Sportif Direktörü Ben Manga, "Bu sezon başarılı olmak için iddialıyız. Premier Lig'e yükselme fırsatı hala önümüzdeyken yeni bir teknik direktöre ihtiyacımız vardı. Ara transfer dönemi bittiği için tek fırsat, teknik direktörü değiştirmekti. Böylece takıma yeniden enerji verebileceğiz." açıklamasını yaptı.

Watford, Bilic yönetiminde 24 takımlı İngiltere Championship'te 9. sırada bulunuyor. Takım, Premier Lig playoffları için gereken 6. sıranın 4 puan uzağında yer alıyor.
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