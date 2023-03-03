Uzatmaya yeni süre!

FIFA'nın Dünya Kupası'nda aldığı radikal kararla uzatma süreleri uzamıştı. Tüm duraklama anlarını katınca uzatmalar yaklaşık 4-5 dakika daha artmıştı. Uluslararası Federasyon Yönetim Kurulu (IFAB) bu hafta yapacağı toplantıda benzer bir konuyu gündeme taşıyacak. Gol sevinçlerinde 1.5 dakikayı aşan kutlamaların da artık uzatma dakikalarına yansıtılması düşünülüyor.



KALECİYE DE ENGEL

Dünya Kupası'nde FIFA hakemler komitesi başkanı Pierluigi Collina'nın talimatı sonrası hakemler uzatma konusunda çok dikkatli olmuştu. İngiltere-İran 24 dakika uzatmayla başı çekerken Senegal- Hollanda 14, ABD-Galler maçı ise 13 dakika uzamıştı. Öte yandan IFAB'ın kalecilerin penaltı atan futbolcuları sinirlendirmeye çalışmasını da kısıtlayan düzenlemeler getirmeyi planladığı bildirildi.