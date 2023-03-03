Haberler Futbol Uzatmaya yeni süre!

Uzatmaya yeni süre!

Dünya Kupası sonrası artan uzatma sürelerine bir de 1.5 dakikayı aşan gol sevincinin eklenmesi planlanıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:50
Uzatmaya yeni süre!

FIFA'nın Dünya Kupası'nda aldığı radikal kararla uzatma süreleri uzamıştı. Tüm duraklama anlarını katınca uzatmalar yaklaşık 4-5 dakika daha artmıştı. Uluslararası Federasyon Yönetim Kurulu (IFAB) bu hafta yapacağı toplantıda benzer bir konuyu gündeme taşıyacak. Gol sevinçlerinde 1.5 dakikayı aşan kutlamaların da artık uzatma dakikalarına yansıtılması düşünülüyor.

KALECİYE DE ENGEL
Dünya Kupası'nde FIFA hakemler komitesi başkanı Pierluigi Collina'nın talimatı sonrası hakemler uzatma konusunda çok dikkatli olmuştu. İngiltere-İran 24 dakika uzatmayla başı çekerken Senegal- Hollanda 14, ABD-Galler maçı ise 13 dakika uzamıştı. Öte yandan IFAB'ın kalecilerin penaltı atan futbolcuları sinirlendirmeye çalışmasını da kısıtlayan düzenlemeler getirmeyi planladığı bildirildi.

DİĞER
Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu büyüdü! İşte Ataberk Mutlu’nun inanılmaz değişimi
6'lı koalisyonun kriz dolu toplantısının ardından çarpıcı sonuçlar! CHP ve İYİ Parti'nin anketlerdeki son oy oranı açıklandı
F.Bahçe'ye ABD'den merkez orta saha! Opsiyonlu kiralanacak
F.Bahçe'de 1 numaralı sıkıntı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın!
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın!
Resmi Gazete'de bugün! EYT yürürlüğe girdi mi 3 Mart?
3 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Altında son durum ve canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! 01:03
Zafer Efes’in 87-82 Zafer Efes’in 87-82 01:00
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! 00:55
A. Efes Panathinaikos'u deplasmanda devirdi! A. Efes Panathinaikos'u deplasmanda devirdi! 00:50
Trabzonspor seçime gidiyor! İşte o tarih Trabzonspor seçime gidiyor! İşte o tarih 00:50
Dev proje hayata geçiyor! Sıradaki hedef... Dev proje hayata geçiyor! Sıradaki hedef... 00:50
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 6 yıldız yolcu F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 6 yıldız yolcu 00:50
Bu kez İspanya'dan Nicolo Zaniolo iddiası! Bu kez İspanya'dan Nicolo Zaniolo iddiası! 00:50
Ada basınından F.Bahçe iddiası: Türkiye'den rakip çıktı! Ada basınından F.Bahçe iddiası: Türkiye'den rakip çıktı! 00:50
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Talisca ve G.Saray... Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Talisca ve G.Saray... 00:50
F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi... F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi... 00:50
G.Saray'dan Boey'e yeni kontrat! G.Saray'dan Boey'e yeni kontrat! 00:50