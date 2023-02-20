Guiza'dan flaş Barcelona ve Fenerbahçe itirafı!

2008 senesinin yaz transfer döneminde Mallorca'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Daniel Güiza'nın gelişi Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da gündem yaratmıştı. Futbola Xerez altyapısında başlayan Daniel Güiza, 2003 yılında Barcelona B Takımı'na transfer olmuştu.

14 MİLYON EUROYA TRANSFER

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı'nın formasını terleten Güiza, 14 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. 3 yıl sarı - lacivertli formayı giyen Güiza, Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı 98 karşılaşmada 35 kez gol sevinci yaşarken 21 kez de asist yaptı.



Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Getafe'ye transfer olan İspanyol oyuncu ardından sırasıyla, ABD ekibi Johor DT, Paraguay ekibi Cerro Porteno, İspanyol ekipleri Cadiz, Sanluqueno, UD Algaida formaları giydi. İspanyol oyuncu son olarak İspanya 5. Lig ekibi CD Rota'ya transfer oldu. Yeni takımının formasıyla poz veren 42 yaşındaki oyuncuyu görenler oyuncunun ne kadar yaşlandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Futbol hayatını Rota'da devam ettiren Daniel Guiza, önceki gün İspanyol Relevo'ya çok konuşulacak bir röportaj verdi. Relevo'dan Isabella Pacheco'ya konuşan Guiza sözlerine, 'Hiçbir pişmanlığım yok. Ne futbolda ne de hayatta. Ben her zaman ne istersem onu yaptım.' itirafında başladı.



Guiza gibi bir isimle oynamanın Rota'daki oyunculara hissettirdikleriyle alakalı soruya 42 yaşındaki futbolcu 'Tesislere ilk önce gelip son çıkarak örnek olduğumu düşünmüyorum. Ben sadece takımdaki bir futbolcuyum. Soyunma odasında şöhret diye bir şey yoktur. En son çıkıyorum çünkü takım arkadaşlarımla şakalaşmayı seviyorum.' cevabını verdi.



Babası çöp toplama şirketinde bir işçi ve annesi ev hanımı olan Guiza, son derece mütevazi bir ailede dünyaya gelirken Jerez'deki çocukluğunu şöyle anlatıyor, 'Sandviçle sokağa çıktığımı ve yolda futbol oynadığımı hatırlıyorum. O şeyler çoktan kayboldu. Şimdi çocuklar sadece PlayStation oynamak istiyor. Sokakta çok şey öğreniyorsunuz.'



Futbolu ne zaman bırakacağı ile ilgili Guiza, 'Hala içimde futbol aşkı var. Olmasa şuan evde olurdum. Ben hala bir şeyler yapmak istiyorum. En az 45 yaşıma kadar devam ederim.' İfadelerini kullandı.

Guiza'yı önce İspanya Milli Takımı'na sonra da Fenerbahçe'ye alan ve 2014 yılında vefat eden teknik direktör Luis Aragones'le ilgili düşüncelerini aktaran Daniel Guiza, İspanyol Teknik Direktörün kariyerindeki öneminden şöyle bahsediyor;

'Luis Aragones benim babamdı. Hatta büyükbabamdı. Euro2008'de elindeki topu, kulübünde iyi işler yapmış bir çocuğa verdi. Bu kararı milli takımı bir adım öteye taşıdı. Diğer takıma alınanlar kadar tanınmıyordum. Beni oraya aldı ve olduğum şeyi bana verdi.'



'Luis Aragones'le alakalı başka bir şey söylemeyeceğim çünkü onu hatırladıkça hala duygulanıyorum. Onunla ilgili çok güze yaşanmışlıklarım var. Benim için o çok özel bir insandı. Onun sayesinde kariyerim seviye atladı.'



2007-2008 sezonunda 27 golle La Liga'nın en skorer ismi olan Guiza'nın Mallorca'da geçirdiği başarılı sezon, büyük kulüplerin dikkatini çekti. Bunlardan biri de Barcelona'ydı. Bu konu hakkında konuşan İspanyol oyuncu, 'Evet, Guardiola'nın Barcelona'sı beni istemişti. Hatta onlarla imzalayacaktım fakat Barcelona'daki bazı oyuncularla alakalı bir şeyler oldu. Benimle forma yarışına girmek mi istemediler bilmiyorum fakat oradaki bazı güçlü insanlar soyunma odasında benim gibi bir baskıyı istemediler.' dedi.



Daha sonra Fenerbahçe'ye giden Guiza, 'Sonunda Barcelona'yla imzalamadım. Sonra Fenerbahçe'ye gittim ve orada tekrar Luis Aragones ile buluştum.' İfadelerini kullandı.