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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçlarının ilk ayağı, yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off turunda yarın 8 maç oynanacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:46
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı
- Trabzonspor, play-off turu ilk maçında sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçlarının ilk ayağı, yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off turunda yarın 8 maç oynanacak.

Trabzonspor, play-off turu ilk maçında sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını ikinci tamamlayan ekiplerin karşı karşıya geldiği play-off maçlarının programı şu şekilde:

20.45 | Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya)

20.45 | Trabzonspor-Basel (İsviçre)

20.45 | Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya)

20.45 | Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika)

23.00 | Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan)

23.00 | Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)

23.00 | Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna)

23.00 | Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika)


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