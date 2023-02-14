Emre Çolak futbolu bırakma kararından vazgeçti!

Ocak transfer döneminde İspanyol ekibi Intercity'e giden Emre Çolak, transferinden 17 gün sonra aldığı futbolu bırakma kararından vazgeçti.

Önceki gün yaptığı, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadeleri ile futbolu bıraktığını açıklayan milli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kulübü ile olan kontratına sadık kalacağına açıkladı.

Emre Çolak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım. Hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

