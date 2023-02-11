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Stoke City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 31. haftada Stoke City ile Hull City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stoke City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 13:40
Stoke City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Stoke City - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 31. hafta maçında Stoke City ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stoke City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STOKE CITY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stoke City - Hull City maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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HULL CITY - CARDIFF CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stoke City

Sarkic; Wilmot, Jagielka, Fox; Hoever, Baker, Laurent, Sterling; Brown, Campbell, Celina

Hull City

Ingram; Christie, Jones, McLoughlin, Elder; Tufan, Docherty, Seri, Slater; Connolly, Estupinan

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