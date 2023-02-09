Kahramanmaraş İstiklalsporlu Saruhan Bolat depremde hayatını kaybetti

Giresunspor, Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Saruhan Bolat'ın depremde hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüpte daha önce Taner Kahriman ve Hakan Doğan depremde hayatını kaybetmişti.

Giresunspor, altyapısından yetişen oyuncu için başsağlığı mesajı yayınladı ve "Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız..." ifadelerini kullandı.

