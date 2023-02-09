Haberler Futbol Kahramanmaraş İstiklalsporlu Saruhan Bolat depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş İstiklalsporlu Saruhan Bolat depremde hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Türkiye'yi derinden sarsan deprem sonrası iki futbolcusu yaşamını yitiren Kahramanmaraş İstiklalspor'dan bir acı haber daha geldi. Kulüpte forma giyen Saruhan Bolat'ın da hayatını kaybettiği açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 15:18
Kahramanmaraş İstiklalsporlu Saruhan Bolat depremde hayatını kaybetti

Giresunspor, Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Saruhan Bolat'ın depremde hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüpte daha önce Taner Kahriman ve Hakan Doğan depremde hayatını kaybetmişti.

Giresunspor, altyapısından yetişen oyuncu için başsağlığı mesajı yayınladı ve "Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız..." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Şarkıcı Karsu'nun nenesi enkazdan kurtarılmıştı... Karsu bu defa gelen haberle yıkıldı!
Eda Ece 'sendeki yürek kimsede yok Türk halkı bize Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı' dedi Demet Akalın'dan yorum gecikmedi: "İyi ki varsın..."
Melo duyurdu! Alex'le yardım maçı organize edecekler
Başkan Erdoğan: Vatandaşımızı asla sokakta bırakmayız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AEK - Olympiakos maçı saat kaçta?
Twente - Ajax maçı saat kaçta?
Kilis ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 9 Şubat?
Osmaniye ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 9 Şubat?
Malatya ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 9 Şubat?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Zaniolo'yu böyle duyurdu! Muhammed Emin Özkan... G.Saray Zaniolo'yu böyle duyurdu! Muhammed Emin Özkan... 15:31
K.Maraş İstiklalsporlu Saruhan Bolat hayatını kaybetti! K.Maraş İstiklalsporlu Saruhan Bolat hayatını kaybetti! 15:18
Sertaç Şanlı'dan depremzedeler için yardım çağrısı Sertaç Şanlı'dan depremzedeler için yardım çağrısı 14:27
Türkaslan'ın hüzünlü öyküsü! Yetim büyümüş Türkaslan'ın hüzünlü öyküsü! Yetim büyümüş 13:24
İsmail Çipe'den deprem açıklaması! "Enkaz altında akrabalarımız var" İsmail Çipe'den deprem açıklaması! "Enkaz altında akrabalarımız var" 13:11
Russell Westbrook Jazz'da Russell Westbrook Jazz'da 11:57
Daha Eski
Barcelona Başkanı Laporta'dan Türkiye'ye destek! Barcelona Başkanı Laporta'dan Türkiye'ye destek! 11:54
Onur Bulut Kayserispor camiasından helallik istedi! Onur Bulut Kayserispor camiasından helallik istedi! 11:35
Melo duyurdu! Alex'le yardım maçı organize edecekler Melo duyurdu! Alex'le yardım maçı organize edecekler 11:03
AEK - Olympiakos maçı saat kaçta? AEK - Olympiakos maçı saat kaçta? 10:54
Irving'in ilk maçında Mavericks kazandı! Irving'in ilk maçında Mavericks kazandı! 10:37
Twente - Ajax maçı saat kaçta? Twente - Ajax maçı saat kaçta? 10:15