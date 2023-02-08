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Kahramanmaraş İstiklalsporlu futbolcu Barış Civelek enkazdan çıktı

Son dakika haberleri... Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen Barış Civelek, depremde enkaz altında kaldı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendi imkanlarıyla yaralı olarak enkazdan çıktı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 14:23 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 14:46
Kahramanmaraş İstiklalsporlu futbolcu Barış Civelek enkazdan çıktı

İzmir'in Süper Amatör Lig'deki temsilcisi İzmirspor'da geçen sezon görev yapan futbolcu Barış Civelek, Kahramanmaraş depreminde enkaz altından yaralı çıktı.

Daha önce Kocaelispor, İstanbulspor ve Derincespor'da profesyonel olarak forma giyip bu sezon Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor'da görev yapan 29 yaşındaki Barış, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik deprem felaketine kaldığı kulübün tesis olarak kullandığı yurt binasında yakalandı.

Kendi imkanlarıyla yıkılan enkazdan çıkıp başında ve vücudunun farklı yerlerinde hasarlar meydana gelen Barış'ın karayoluyla memleketi İzmit'e götürüldüğü öğrenildi. Barış Civelek, İzmirspor formasıyla geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de 13 maçta 5 gol atmıştı.

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