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Villarreal 2-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 01:06 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 01:06
Villarreal 2-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ev sahibi takım ilk yarıyı Etienne Capoue (Dk. 4) ve Samuel Chukwueze'nin (Dk. 42) golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı Vinicius (Dk. 57) ve ardından Eder Militao'nun (Dk. 70) golleriyle skora eşitliği getiren Real Madrid, Dani Ceballos'un 86. dakikada rakip ağları havalandırmasıyla kupanın çeyrek finaline adını yazdırdı.

Ligde iki hafta önce Villarreal'e 2-1 yenilen Real Madrid, Kral Kupası'nda rövanşı almış oldu.

Kupanın diğer maçları sonunda çeyrek finale kalan takımlar, Barcelona, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao, Atletico Madrid ve Osasuna oldu.

Çeyrek final kuralları 20 Ocak Cuma günü çekilecek.

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