Fransa'da Zinedine Zidane krizi! Özür diledi

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Zinedine Zidane hakkındaki sözleri nedeniyle spor kamuoyundan büyük tepki gördü ve ardından basın açıklamasıyla özür diledi. Graet, "Söylememem gereken şeyler söyledim. Gerçek hislerimi yansıtmayan bu sözler için özür dilerim. Zidane ve Deschamps üzerinden tartışma yaratılıyordu. Zidane, tüm Fransızlar gibi benim de ona saygı duyduğumu biliyor." ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Le Graet, "Zidane, Brezilya'ya mı gidiyormuş? Diyecek hiçbir şeyim yok. Nereye isterse gitsin. Avrupa'da büyük bir kulübe de gidebilir, milli takım da çalıştırabilir. Derdim değil. Beni arasa telefonunu açmam. Kesinlikle açmam. Hem açıp ne diyeceğim? 'Merhaba Beyefendi, üzülme, bir kulüp bulursun, aramaya devam et. Ben de Deschamps ile yola devam ediyorum' mu diyeceğim. Zidane da kendisine bir kulüpte veya milli takım da özel bir program ayarlayabilir." demişti.

MBAPPE: ZIDANE, FRANSA'DIR

Bunun üzerine ilk tepki Kylian Mbappe'den geldi. Mbappe, "Zidane, Fransa'dır! Böyle bir efsaneye saygısızlık edemezsiniz!" dedi.

FRANSA SPOR BAKANI: UTANÇ VERİCİ

Fransa Spor Bakanı Amelie Castera, "Noel Le Graet, Zidane için sarf ettiği utanç verici, saygısızca ve kabul edilemez sözleri nedeniyle özür dilemeli. Bir federasyon başkanı böyle konuşamaz. Zidane'dan mutlaka özür dilenecek!" ifadelerini kullandı.

REAL MADRID: SAYGISIZLIK!

Son olarak Real Madrid, "Kulübümüz, Fransa Futbol Federasyon Başkanı Noel Le Graet'in dünya spor efsanesi Zinedine Zidane hakkındaki talihsiz sözlerini üzüntüyle karşılamıştır. Bu sözler, Zinedine Zidane gibi birine saygısızlıktır. Real Madrid, derhal özür beklemektedir!" açıklamasını yaptı.