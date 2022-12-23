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Türkiye'den 39 hakem 2023 FIFA hakemleri listesine girdi

2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA hakemi olarak Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Arzu Görgün; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Alper Ulusoy, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin; FIFA Futsal Hakemi olarak Hakan Tezcan ilk defa yer aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 16:54
Türkiye'den 39 hakem 2023 FIFA hakemleri listesine girdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplam 39 hakemimiz 2023 FIFA hakemleri listesine girdi. 10 hakemimiz ise bu kategorilerde ilk defa yer alıyor. Hakemlerimizin dünya futbol arenasında daha da artan sayılarla yer alması bizleri mutlu ediyor. Hakemlerimizin uluslararası arenada 100. yılımıza yaraşır bir şekilde ülkemizi temsil ederek başarılarıyla bizleri gururlandıracaklarına canı gönülden inanıyoruz. Tüm hakemlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Liste şu şekilde:

FIFA HAKEMİ

Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Melis Özçiğdem, Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki, Neslihan Muratdağı

FIFA YARDIMCI HAKEMİ

Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Arzu Görgün

FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEM

Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin

FIFA FUTSAL HAKEMİ

Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Hakan Tezcan

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ

Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker

UEFA HAKEM KATEGORİLERİ

FIFA HAKEMİ

Halil Umut Meler - Elit Kategori (Erkek)
Ali Palabıyık - Birinci Kategori (Erkek)
Arda Kardeşler - İkinci Kategori (Erkek)
Abdulkadir Bitigen - İkinci Kategori (Erkek)
Yaşar Kemal Uğurlu - İkinci Kategori (Erkek)
Atilla Karaoğlan - İkinci Kategori (Erkek)
Erkan Özdamar - İkinci Kategori (Erkek)
Melis Özçiğdem - Birinci Kategori (Kadın)
Gamze Durmuş Pakkan - İkinci Kategori (Kadın)
Cansu Tiryaki - İkinci Kategori (Kadın)
Neslihan Muratdağı - İkinci Kategori (Kadın)

FIFA FUTSAL HAKEMİ

Kamil Çetin - Elit Kategori (Erkek)
Ozan Soykan - Birinci Kategori (Erkek)
Uğur Çakmak - Birinci Kategori (Erkek)
Fatma Özlem Tursun - İkinci Kategori (Kadın)
Hakan Tezcan - İkinci Kategori (Kadın)

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